Grande Fratello Vip | Giulia De Lellis boccia il reality condotto da Alfonso Signorini | “Sono scioccata | come ha fatto?”

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - SBartezzaghi : Oggi un fratello, grande, sulla Stampa. - NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - nowbacktome_ : @PidgeonMaddox grande fratello grisha che? - SilviaBombardi3 : RT @LucaOsserva: Frocio, mongoloide, handicappati da questa sera sono termini che si possono usare al gf. Abbiamo l’ufficialità. Al grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Giulia Salemi ha scelto di intervenire sui social media, con particolare riferimento a Twitter, per commentare il modo in cui viene vissuto ilVip da parte dei telespettatori. Un intervento non in punta di fioretto, ma neppure a gamba tesa, confinabile in quell'aurea mediocritas professionale che sta facendo le fortune della ...La 37esima puntata delVip ha visto l'addio di Manuel Bortuzzo alla Casa. Poche ore dopo il suo addio ai compagni d'avventura, Manuel ha ripreso in mano il suo cellulare e, su Instagram, ha scritto le sue ...Grande Fratello Vip, ecco cosa hanno fatto Sophie Codegoni e Alessandro Basciano la scorsa notte dopo il giuramento Nell'ultimo mese e mezzo del Grande ...Manuel Bortuzzo dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip: la prima dedica social è per Lulù Selassiè: web commosso, foto e reazioni ...