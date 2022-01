Gf Vip 6, Alex cacciato dal programma. Lo sfogo di Belli e di Alfonso Signorini (Di martedì 25 gennaio 2022) Gf Vip 6, Alex Belli cacciato dal programma durante la puntata in diretta su Canale 5. La sua mandata via dallo studio avviene dopo una lunga serie di interruzioni da parte nel Belli, mentre Alfonso Signorini cercava di dar spazio a Delia e Soleil. Infatti, in casa tiene sempre più banco il triangolo Soleil Sorge, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Gf Vip 6, un eliminato, un amore al capolinea e uno agli inizi? Sonia Bruganelli rompe il silenzio sul suo addio al Gf. Le dichiarazioni Anticipazioni Gf Vip 6, eliminazione in vista, tradimenti e rischio nuovi abbandoni Alex Belli scrive a Delia Duran, prossima concorrente. La ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Gf Vip 6,daldurante la puntata in diretta su Canale 5. La sua mandata via dallo studio avviene dopo una lunga serie di interruzioni da parte nel, mentrecercava di dar spazio a Delia e Soleil. Infatti, in casa tiene sempre più banco il triangolo Soleil Sorge, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Gf Vip 6, un eliminato, un amore al capolinea e uno agli inizi? Sonia Bruganelli rompe il silenzio sul suo addio al Gf. Le dichiarazioni Anticipazioni Gf Vip 6, eliminazione in vista, tradimenti e rischio nuovi abbandoniscrive a Delia Duran, prossima concorrente. La ...

