Genoa | UFFICIALE | arriva Piccoli in prestito dall’Atalanta

(Di martedì 25 gennaio 2022) Robertoè un nuovo giocatore del. Definito ildell’attaccante di proprietà dell’Atalantapassa inal. Il comunicato del club rossoblù. COMUNICATO – «Robertoè un nuovo giocatore dela titolo temporaneoe vestirà la maglia numero 17. Nato a Bergamo il 27 gennaio 2001,è cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, ha segnato sei reti in trentacinque presenze in Serie A TIM e fa parte dell’Italia Under 21». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pianetagenoa : UFFICIALE: Roberto Piccoli in prestito secco al Genoa - - CalcioNews24 : #Genoa, fatta per l'arrivo di Piccoli dall'#Atalanta ? - internewsit : UFFICIALE - Piccoli passa al Genoa. Il suo arrivo libera Caicedo all'Inter? - - leoandmax_ : Ora è ufficiale ? #Piccoli è un nuovo giocatore del #Genoa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Genoa, arriva Piccoli dall'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa UFFICIALE

'Sono contento di avere Piccoli con noi - spiega il general manager delJohannes Spors - Ci aiuterà e rinforzerà il nostro attacco con la sua fisicità'. Il ritorno in Liguria Per Piccoli è la ...stato pubblicato sul sitodella lega il comunicatodel Giudice Sportivo che rende note le sanzioni disciplinari relative alla 23esima ... Per il, invece, prossimo avversario ...La società nerazzurra ha emesso il comunicato ufficiale sull’attaccante Di seguito quanto riportato dal club orobico: “Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Genoa il calciatore Roberto Piccoli a ti ...Roberto Piccoli è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante arriva in prestito dall'Atalanta fino al termine della stagione. Il comunicato. Ecco il ocmunicato ufficiale: "Robert ...