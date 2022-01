Fiorentina | la cessione di Vlahovic apre la strada all’arrivo di Cabral

(Di martedì 25 gennaio 2022) In queste ore di calciomercato tutti gli osservatori sono concentrati sul possibile arrivo di Dusanalla Juventus. Un affare da 70 milioni che potrebbe anche cambiare le sorti del campionato dei bianconeri, che tra alti e bassi, stanno faticando tantissimo per trovare una loro dimensione definitiva. Tuttavia lanon vuole farsi trovare impreparata all’ennesimaai bianconeri (Bernardeschi e Chiesa tra gli ultimi) del loro migliori giocatore. E dopo l’arrivo di Piatek dall’Hertha Berlino la dirigenza è al lavoro sul sostituto del serbo individuato in Arthur, classe ’98, attualmente in forza al Basilea. Con gli svizzeri sono già stati avviati una serie di contatti che sono legati a quanto accade con il caso. Laha offerto una ...

Massimiliano Allegri © LaPresseL'annuncio di Pradè, ds della, è stato chiaro. I viola aprono a una, non potendo permettersi di rischiare di perdere l'attaccante a zero, anche se ...Laapre a una, per non rischiare di perdere il serbo a zero, i bianconeri vogliono chiudere subito e sperano nelladi Bentancur all'Aston Villa per monetizzare. In ballo, ...Il calciomercato invernale sta per regalare dei botti clamorosi, francamente inaspettati. Già, perché dopo le parole di totale apertura del d.s. della Fiorentina, Daniele Pradè, alla Juventus – rilasc ...Mentre si va profilando il clamoroso trasferimento del centravanti a Torino già durante il mercato di gennaio, striscioni offensivi e minacciosi sono comparsi a Firenze. Il rispetto non si conquista c ...