Dieta: 5 abitudini che facciamo tutti e fanno ingrassare moltissimo (Di martedì 25 gennaio 2022) Alcune volte, quando siamo a tavola, commettiamo alcuni errori che ci fanno ingrassare. Vediamo insieme quali sono. Dieta: le cattive abitudini da non fare a tavolaAlcune volte, quando siamo a tavola, commettiamo alcuni errori che ci fanno ingrassare. Molto spesso, alcuni di noi per tenersi leggeri preferiscono mangiare solo della frutta a pranzo, ma questo è uno degli errori che fanno ingrassare. Infatti, la frutta non andrebbe mangiata neanche dopo pranzo, ma solo come spuntino, dato che contiene molti zuccheri, che danno si le energie di cui abbiamo bisogno, ma solo di breve durata. Il problema è che si sente subito di avere fame, subito dopo averla assunta. Un altro dei problemi più frequenti è quello di mangiare ...

