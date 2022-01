Corruzione | l' Italia migliora ma non è ancora abbastanza

(Di martedì 25 gennaio 2022) Secondo il nuovo rapporto di Transparency in nostro Paese negli ultimi dieci anni è riuscita a guadagnare 14 punti, tre nel 2021, con un balzo in avanti di 10 posizioni ma restasotto la media .

Secondo il nuovo rapporto di Transparency in nostro Paese negli ultimi dieci anni è riuscita a guadagnare 14 punti, tre nel 2021, con un balzo in avanti di 10 posizioni ma resta ancora sotto la media .Così Leonardo replica ai rumor circa indagini in Kuwait che riguardano due alti ufficiali miliatri accusati dal governo di presuntanell'acquisto di aerei da combattimento Eurofighter ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 gen - Nell'edizione 2021 dell'indice di percezione (cpi) della corruzione pubblicata oggi da Transparency International l'Italia guadagna 3 punti rispetto a ...Il programma Eurofighter con il Kuwait sta procedendo in linea con le aspettative e con successo sul fronte delle consegne, delle milestones contrattuali e degli incassi. Così Leonardo replica ai rumo ...