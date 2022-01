Calciomercato Milan, è fatta per il giovane talento: i dettagli (Di martedì 25 gennaio 2022) Calciomercato Milan entra nel vivo, è fatta per il giovane talento in attacco. La società rossonera è ormai in chiusura con l’operazione Lazetic. Oggi dovrebbe essere la giornata per chiudere l’operazione con il giocatore. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, quest’oggi verranno messi a posto i documenti utili per il passaggio del giovane talento serbo dalla Stella Rossa al Milan. Gli agenti sono attesi a Milano in giornata mentre il giocatore è atteso tra domani e Giovedì per le visite mediche. Per mister Pioli aggiudicato quindi un colpo in perfetto stile Milan: ha potenzialità tecniche che potrà valorizzare in rossonero, ampio margine di crescita e investimento low cost. L’operazione ... Leggi su rompipallone (Di martedì 25 gennaio 2022)entra nel vivo, èper ilin attacco. La società rossonera è ormai in chiusura con l’operazione Lazetic. Oggi dovrebbe essere la giornata per chiudere l’operazione con il giocatore. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, quest’oggi verranno messi a posto i documenti utili per il passaggio delserbo dalla Stella Rossa al. Gli agenti sono attesi ao in giornata mentre il giocatore è atteso tra domani e Giovedì per le visite mediche. Per mister Pioli aggiudicato quindi un colpo in perfetto stile: ha potenzialità tecniche che potrà valorizzare in rossonero, ampio margine di crescita e investimento low cost. L’operazione ...

