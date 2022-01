Boom di casi in provincia di Latina, oltre 1.800 contagi. I dati Comune per Comune (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo l’apparente ‘tregua’ di ieri con 432 casi, oggi la Asl di Latina deve fare i conti con un’impennata di contagi. In 24 ore, infatti, si sono registrati oltre 1.800 positivi, ben 1877, mentre due sono i pazienti deceduti. Coronavirus Asl Latina, il bollettino del 25 gennaio 2022 I 1877 nuovi casi sono così ripartiti, Comune per Comune: 250 ad Aprilia, 9 a Bassiano, 1 a Campodimele, 6 a Castelforte, 90 a Cisterna, 31 a Cori, 137 a Fondi, 99 a Formia, 64 a Gaeta, 23 a Itri, 448 a Latina, 24 a Lenola, 4 a Maenza, 56 a Minturno, 27 a Monte San Biagio, 13 a Norma, 59 a Pontinia, 7 a Ponza, 45 a Priverno, 4 a Prossedi, 5 a Roccagorga, 3 a Rocca Massima, 3 a Roccasecca dei Volsci, 72 a Sabaudia, 31 a San ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo l’apparente ‘tregua’ di ieri con 432, oggi la Asl dideve fare i conti con un’impennata di. In 24 ore, infatti, si sono registrati1.800 positivi, ben 1877, mentre due sono i pazienti deceduti. Coronavirus Asl, il bollettino del 25 gennaio 2022 I 1877 nuovisono così ripartiti,per: 250 ad Aprilia, 9 a Bassiano, 1 a Campodimele, 6 a Castelforte, 90 a Cisterna, 31 a Cori, 137 a Fondi, 99 a Formia, 64 a Gaeta, 23 a Itri, 448 a, 24 a Lenola, 4 a Maenza, 56 a Minturno, 27 a Monte San Biagio, 13 a Norma, 59 a Pontinia, 7 a Ponza, 45 a Priverno, 4 a Prossedi, 5 a Roccagorga, 3 a Rocca Massima, 3 a Roccasecca dei Volsci, 72 a Sabaudia, 31 a San ...

