Un italiano di 26 anni sta rivoluzionando la DEFI con la sua crypto Genie Protocol (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Roma, 24/01/2022 – È l’invenzione di un italiano il Protocollo di finanza decentralizzata che in questo momento è sotto gli occhi degli investitori di tutto il mondo. Si chiama Alfonso Santitoro ed è nato in provincia di Salerno. “Genie cambierà la DEFI e tra 5 anni al massimo diventerà un punto di riferimento che permetterà ad utenti anche non esperti di entrare nel mondo delle criptovalute, diversificando i propri investimenti. Genie Protocol è un Protocollo de.fi per l’acquisto di set o “fondi” di token multichain nativi tramite l’intelligenza artificiale (BSC ed Ethereum al ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Roma, 24/01/2022 – È l’invenzione di unillo di finanza decentralizzata che in questo momento è sotto gli occhi degli investitori di tutto il mondo. Si chiama Alfonso Santitoro ed è nato in provincia di Salerno. “cambierà lae tra 5al massimo diventerà un punto di riferimento che permetterà ad utenti anche non esperti di entrare nel mondo delle criptovalute, diversificando i propri investimenti.è unlo de.fi per l’acquisto di set o “fondi” di token multichain nativi tramite l’intelligenza artificiale (BSC ed Ethereum al ...

