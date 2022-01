Trapelano i nomi in codice dei dispositivi Xiaomi attesi per il 2022 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sul social network cinese Weibo, il leaker Digital Chat Station, ha diffuso uno screenshot con i nomi in codice di 12 modelli di smartphone Xiaomi attesi per il 2022 e attualmente in fase di sviluppo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 24 gennaio 2022) Sul social network cinese Weibo, il leaker Digital Chat Station, ha diffuso uno screenshot con iindi 12 modelli di smartphoneper ile attualmente in fase di sviluppo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

