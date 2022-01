Secret Invasion, arrivano le foto dal set: compare anche Emilia Clarke (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da qualche giorno, Secret Invasion ha iniziato il suo ciclo di riprese in vista dell’uscita esclusiva su Disney Plus. La vociferata partecipazione di Emilia Clarke nel cast diventa ora un mormorio ancora più udibile grazie alle ipotesi dei fan. Infatti, gli scatti la ritraggono nel suo ruolo ma che non è stato ancora reso noto ufficialmente, il che da spazio a teorie e chiacchiericci sulla sua identità. anche Samuel L. Jackson e Cobie Smulders appaiono attraverso le vesti degli storici Nick Fury e Maria Hill. Alle loro spalle, lo sfondo sembra quello di una metropoli dell’est – i cartelloni pubblicitari e le insegne riportano scritte in russo. Ecco le foto pubblicate su Twitter: New Set Photos from #SecretInvasion #SamuelLJackson ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) Da qualche giorno,ha iniziato il suo ciclo di riprese in vista dell’uscita esclusiva su Disney Plus. La vociferata partecipazione dinel cast diventa ora un mormorio ancora più udibile grazie alle ipotesi dei fan. Infatti, gli scatti la ritraggono nel suo ruolo ma che non è stato ancora reso noto ufficialmente, il che da spazio a teorie e chiacchiericci sulla sua identità.Samuel L. Jackson e Cobie Smulders appaiono attraverso le vesti degli storici Nick Fury e Maria Hill. Alle loro spalle, lo sfondo sembra quello di una metropoli dell’est – i cartelloni pubblicitari e le insegne riportano scritte in russo. Ecco lepubblicate su Twitter: New Set Photos from ##SamuelLJackson ...

