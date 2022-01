Sanremo 2022, Amadeus: “Zalone dividerà? Guai se al festival non ci fossero polemiche” (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Checco Zalone a Sanremo 2022 farà discutere? “Guai se a Sanremo non ci fossero le polemiche. Zalone lo conosco da tempo, abbiamo lavorato tanti anni fa insieme a Italia1. E’ un personaggio particolare, con un’ironia tutta sua, probabilmente dividerà, farà parlare, ma è nel suo stile”. Lo ha detto Amadeus, intervenendo al programma ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. “Zalone non è mai stato a Sanremo, così come Cesare Cremonini: è un piacere che il palco dell’Ariston sia calcato da persone che non ci sono mai state”, ha aggiunto il conduttore e direttore artistico del festival. Il ritorno del pubblico al Teatro Ariston, per Sanremo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Checcofarà discutere? “se anon cilelo conosco da tempo, abbiamo lavorato tanti anni fa insieme a Italia1. E’ un personaggio particolare, con un’ironia tutta sua, probabilmente, farà parlare, ma è nel suo stile”. Lo ha detto, intervenendo al programma ‘Non Stop News’ su Rtl 102.5. “non è mai stato a, così come Cesare Cremonini: è un piacere che il palco dell’Ariston sia calcato da persone che non ci sono mai state”, ha aggiunto il conduttore e direttore artistico del. Il ritorno del pubblico al Teatro Ariston, per...

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - chetempochefa : 'Alcuni sembrano nomi di farmaci... 2 bustine di Tananai ogni sera e dormi benissimo.' Michele Serra e i nomi degl… - IlContiAndrea : Saltano gli ospiti, non si chiudono i contratti. Non a caso si chiede aiuto ai volti della fiction: in promozione d… - gaetano_malerba : RT @tvsorrisi: Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25 gennaio c… - tuttopuntotv : Il piano B di Sanremo 2022 è Antonella Clerici? #Sanremo2022 #antonellaclerici #amadeus -