Quirinale, ora Draghi “tratta” con i partiti. Resistenze in centrodestra e M5s. Prima fumata nera (Di martedì 25 gennaio 2022) La mossa, un po' a sorpresa, è arrivata a fine mattinata: nel primo giorno di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica Mario Draghi ha deciso di parlare con i partiti. Una decisione presa evidentemente dopo che era emerso chiaramente il "nodo" da sciogliere per facilitare la sua salita al Colle: arrivare nell'Aula di Montecitorio con un pacchetto chiuso sull'eventuale futuro governo. Dunque il presidente del Consiglio questa mattina, dopo aver parlato in videoconferenza con i genitori di Giulio Regeni, intorno alle 12 ha lasciato Palazzo Chigi, rientrando dopo un'ora. Il tempo di incontrare Matteo Salvini, anche se dalla Presidenza del Consiglio e dalla Lega si trincerano dietro a un "no comment".Un incontro a cui sono seguiti un colloquio con il segretario del Pd Enrico Letta e un altro con il leader M5s Giuseppe Conte (ugualmente "no ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 25 gennaio 2022) La mossa, un po' a sorpresa, è arrivata a fine mattinata: nel primo giorno di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica Marioha deciso di parlare con i. Una decisione presa evidentemente dopo che era emerso chiaramente il "nodo" da sciogliere per facilitare la sua salita al Colle: arrivare nell'Aula di Montecitorio con un pacchetto chiuso sull'eventuale futuro governo. Dunque il presidente del Consiglio questa mattina, dopo aver parlato in videoconferenza con i genitori di Giulio Regeni, intorno alle 12 ha lasciato Palazzo Chigi, rientrando dopo un'ora. Il tempo di incontrare Matteo Salvini, anche se dalla Presidenza del Consiglio e dalla Lega si trincerano dietro a un "no comment".Un incontro a cui sono seguiti un colloquio con il segretario del Pd Enrico Letta e un altro con il leader M5s Giuseppe Conte (ugualmente "no ...

