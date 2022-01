Quirinale, in Aula anche Casini. Dopo il voto breve faccia a faccia con Bernini e il leghista Candiani (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un passaggio rapido, quasi a dettare e rendere plastici i tempi di una scheda lasciata bianca, quello di Pier Ferdinando Casini nella cabina elettorale. L’ex presidente della Camera, da giorni dato tra i candidati a sostituire Sergio Mattarella, Dopo aver votato sì è intrattenuto per qualche minuto con la capogruppo di FI al Senato Anna Maria Bernini e con il senatore della Lega Stefano Candiani. È andato quindi a salutare Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati al banco della presidenza. I grandi elettori entrano nel’Emiciclo a gruppi di cinquanta, e in attesa di essere chiamati per andare in cabina si disperdono sui banchi in modo da mantenere la distanza. Poi si dispongono in fila indiana in attesa del loro turno L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un passaggio rapido, quasi a dettare e rendere plastici i tempi di una scheda lasciata bianca, quello di Pier Ferdinandonella cabina elettorale. L’ex presidente della Camera, da giorni dato tra i candidati a sostituire Sergio Mattarella,aver votato sì è intrattenuto per qualche minuto con la capogruppo di FI al Senato Anna Mariae con il senatore della Lega Stefano. È andato quindi a salutare Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati al banco della presidenza. I grandi elettori entrano nel’Emiciclo a gruppi di cinquanta, e in attesa di essere chiamati per andare in cabina si disperdono sui banchi in modo da mantenere la distanza. Poi si dispongono in fila indiana in attesa del loro turno L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

