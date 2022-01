Quirinale, Cappellacci è il primo positivo a votare. Show di Cunial al Drive-In: «Fate votare anche me» (Di lunedì 24 gennaio 2022) È stato l’ex governatore della Sardegna e attuale deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, il primo grande elettore positivo a votare al Drive-in allestito nel parcheggio della Camera, dove ha tentato di votare anche la deputata No Green Pass, Sara Cunial. E poiché è la prima volta in assoluto che il voto per il Quirinale prevede una modalità del genere, Cappellacci è anche il primo grande elettore della storia repubblicana a esprimere la propria preferenza per il presidente della Repubblica fuori dalle aule parlamentari. «Sono stati veloci, tutto super efficiente, molto bene organizzato e in totale sicurezza per tutti», ha raccontato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) È stato l’ex governatore della Sardegna e attuale deputato di Forza Italia, Ugo, ilgrande elettoreal-in allestito nel parcheggio della Camera, dove ha tentato dila deputata No Green Pass, Sara. E poiché è la prima volta in assoluto che il voto per ilprevede una modalità del genere,ilgrande elettore della storia repubblicana a esprimere la propria preferenza per il presidente della Repubblica fuori dalle aule parlamentari. «Sono stati veloci, tutto super efficiente, molto bene organizzato e in totale sicurezza per tutti», ha raccontato ...

