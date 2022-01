Poker per l'Europa: con Abraham e Zaniolo la Roma mette il turbo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dirigono Oliveira e Mkhitaryan, cantano Abraham e Zaniolo. Il primo tempo della Roma a Empoli diventa un tormentone in stile Bergamo. E tanto basta stavolta per coprire qualche stecca di personalità ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dirigono Oliveira e Mkhitaryan, cantano. Il primo tempo dellaa Empoli diventa un tormentone in stile Bergamo. E tanto basta stavolta per coprire qualche stecca di personalità ...

Advertising

acmilan : ?? 92' Poker rossonero con Thomas!! ???? Doppietta per Lindsey che batte Tampieri con un destro interno… - SerieA : La @OfficialASRoma cala il poker: vittoria per i giallorossi ?????? #EmpoliRoma #SerieATIM?? #WeAreCalcio - insopportabile : Più che l'elezione del Presidente della Repubblica sembra una partita a poker, soprattutto per i bluff. - Incantatore_ : @VeroNike1995 @sibilla75 Se fosse una partita a poker direi 'Vedo!' Per me resta lì dov'è. - BinaryOptionEU : RT '#NapoliSalernitana, poker azzurro e Spalletti sale. -