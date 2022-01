Perché il video dei 23 atleti che accusano un malore non c’entra con i vaccini

Leggi su facta.news

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 19 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in undella durata complessiva di un minuto e dieci secondi, contenente alcuni spezzoni che mostrerebbero i presunti malori accusati sul terreno di gioco da 23professionisti. La segnalazione mette in relazione tali malori alla somministrazione deicontro la Covid-19. Si tratta di una notizia presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, dal momento che i malori (reali) mostrati nelnon sono mai stati collegati a presunti effetti avversi da vaccino. Ma andiamo con ordine, esaminando brevemente i singoli casi mostrati rispettando l’ordine in cui glicompaiono nel. Keyontae JohnsonIl ...