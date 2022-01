Napoli, commercialista latitante, scoperto in pizzeria grazie ai controlli del Green pass (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un commercialista latitante di origini partenopee ma residente in Ungheria è stato arrestato dalla Guardia di Finanza durante dei normali controlli del Green pass in una pizzeria di Agnano , in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Undi origini partenopee ma residente in Ungheria è stato arrestato dalla Guardia di Finanza durante dei normalidelin unadi Agnano , in ...

Advertising

fran_rom_corr : RT @andfranchini: Napoli, commercialista latitante, scoperto in pizzeria grazie ai controlli del Green pass - Cronaca - andfranchini : Napoli, commercialista latitante, scoperto in pizzeria grazie ai controlli del Green pass - Cronaca - andrewsword2 : RT @qnazionale: Napoli, commercialista latitante, scoperto in pizzeria grazie ai controlli del Green pass - qnazionale : Napoli, commercialista latitante, scoperto in pizzeria grazie ai controlli del Green pass - fattidinapoli : Napoli: Arrestato ad Agnano un commercialista latitante di origini partenopee ma residente i... -… -