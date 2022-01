Messi riceve la maglia con la dedica del Papa | “La fede è importante per me”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Unaspeciale, per una persona speciale. Da argentino ad argentino. Stiamo parlando della maglietta consegnata a Lionelcon ladiFrancesco. L’attaccante del Psg è infatti stato omaggiato con la divisa dell’Athletica Vaticana, consegnata dal vescovo ausiliare di Lione, incaricato della Conferenza episcopale francese per le Olimpiadi di Parigi 2024,monsignor Emmanuel Gobilliard. “Abbiamo pregato insieme e mi ha confidato quanto lasiaper lui”, ha detto il vescovo francese. Lo scorso 18 ottobre, il primo ministro francese, Jean Castex, aveva portato come regalo alproprio ladicon unaautografata. SportFace.

Advertising

Luna_di_Venezia : @mario_cama Ok, però io dico solo una cosa...non parliamo di un Messi che prende palla a metà campo e va in porta d… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi riceve

Sportface.it

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Pulcein omaggio una maglietta dell'Athletica Vaticana autografata dal Pontefice: ieri la consegna Un regalo speciale per Lionel. Come riportato da Ansa, la Pulce ha ricevuto in omaggio una ...... lo scorso 18 ottobre, infatti, il Primo ministro francese, Jean Castex, aveva portato in dono a Francesco proprio la maglia di? numero 30, quella del Paris Saint - Germain ? con una dedica ...Una dedica speciale, per una persona speciale. Da argentino ad argentino. Stiamo parlando della maglietta consegnata a Lionel Messi con la dedica di Papa Francesco.È una dedica che è una "benedizione" quella che Papa Francesco ha scritto, lo scorso mercoledì 12 dicembre, per Lionel Messi su una maglietta di Athletica Vaticana. E a consegnare a Messi la maglietta ...