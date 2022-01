Maine Coon gigante è così grosso che le persone pensano sia un cane – e non è ancora cresciuto del tutto (Di lunedì 24 gennaio 2022) Internet è pieno di animali domestici dall’aspetto unico, ma c’è un gatto che sta davvero lasciando tutti a bocca aperta. È così grosso che le persone pensano che sia un cane… e non è ancora cresciuto del tutto! Il gatto è un Maine Coon di nome Kefir che vive con la sua padrona Yulia Minina in Russia. Quando Yulia lo ha adottato era solo un gattino: non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato così grande. View this post on Instagram A post shared by @yuliyamnn I Maine Coon sono una delle razze di gatto più grandi e spesso possono pesare anche 8 kg. Ma Kefir è eccezionalmente grande perfino per la sua razza. Secondo SWNS, ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 24 gennaio 2022) Internet è pieno di animali domestici dall’aspetto unico, ma c’è un gatto che sta davvero lasciando tutti a bocca aperta. Èche leche sia un… e non èdel! Il gatto è undi nome Kefir che vive con la sua padrona Yulia Minina in Russia. Quando Yulia lo ha adottato era solo un gattino: non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventatogrande. View this post on Instagram A post shared by @yuliyamnn Isono una delle razze di gatto più grandi e spesso possono pesare anche 8 kg. Ma Kefir è eccezionalmente grande perfino per la sua razza. Secondo SWNS, ...

edoludo : @nonsonoioadesso @Sabrina04925854 Questo era il mio…mi manca tanto. I maine coon sono meravigliosi e non solo per l… - VieniquiC : @AnacletoMitrag2 Pare che si chiami Kefir, abiti 'somewhere in mother Russia', abbia 22 mesi e pesi 13 chili. Un Ma… - ipezsocial : RT @_DAGOSPIA_: LA STORIA DI KEFIR, L’ESEMPLARE DI MAINE COON CHE HA 22 MESI, PESA 13 CHILI ED È DESTINATO A ... - PPicerni : RT @_DAGOSPIA_: LA STORIA DI KEFIR, L’ESEMPLARE DI MAINE COON CHE HA 22 MESI, PESA 13 CHILI ED È DESTINATO A ... - _DAGOSPIA_ : LA STORIA DI KEFIR, L’ESEMPLARE DI MAINE COON CHE HA 22 MESI, PESA 13 CHILI ED È DESTINATO A ...… -