Lo vedono in compagnia di tossicodipendenti e scatta il blitz in casa | trovata cocaina | pusher denunciato

Lapalmauz : RT @depositomedia: @Lapalmauz sei nel locale, vedi la tipa che ti ha illuso e dopo varie settimane bidonato. ti sale un nodo alla gola. con… - depositomedia : @Lapalmauz sei nel locale, vedi la tipa che ti ha illuso e dopo varie settimane bidonato. ti sale un nodo alla gola… - hvtaozone : @cryotango ti faccio compagnia, diciamo comunque che si sente abbastanza la solitudine quando si vedono foto di per… - givlsv : @oquijote Mi dispiace tantissimo davvero, questi schifosi sono solo dei codardi che appena vedono un maschio incazz… - LoddoPiras : @GiuliaCortese1 ?? non lo sapevo, comunque i miglioramenti si vedono,quel 2 tutto solo sono contento che sia in compagnia del fratello 1. -

Ultime Notizie dalla rete : vedono compagnia

corriereadriatico.it

ANCONA - Lo vedono in compagnia di noti assuntori di stupefacenti, i poliziotti lo aspettano e in casa gli trovano la cocaina: denunciato un spacciatore. La Squadra Antidroga ha eseguito una perquisizione ...