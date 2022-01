LEC 2022, Flakked ha fiducia in G2: “Dobbiamo migliorare, ma stiamo andando bene” (Di lunedì 24 gennaio 2022) G2 Esports ha cominciato con il piede giusto la stagione 2022 della LEC, concludendo le prime due settimane con uno score di 3-2. Tra le note più liete di queste prime uscite c’è sicuramente l’AD carry Flakked, arrivato in G2 durante l’off-season in sostituzione del leggendario tiratore scelto svedese Rekkles. In un’intervista rilasciata a Dot Esports all’inizio di questa settimana, Flakked ha spiegato che prendere il posto di uno come Rekkles non è stato ovviamente semplice: inoltre, il giocatore si è detto convinto che G2 può fare bene ma ha anche citato i concorrenti più accreditati. Secondo Flakked, l’inizio dell’organizzazione di esports nella nuova stagione è stato “decente”. “Dobbiamo migliorare un po’ alcuni dettagli – le parole di Flakked – Ma ... Leggi su esports247 (Di lunedì 24 gennaio 2022) G2 Esports ha cominciato con il piede giusto la stagionedella LEC, concludendo le prime due settimane con uno score di 3-2. Tra le note più liete di queste prime uscite c’è sicuramente l’AD carry, arrivato in G2 durante l’off-season in sostituzione del leggendario tiratore scelto svedese Rekkles. In un’intervista rilasciata a Dot Esports all’inizio di questa settimana,ha spiegato che prendere il posto di uno come Rekkles non è stato ovviamente semplice: inoltre, il giocatore si è detto convinto che G2 può farema ha anche citato i concorrenti più accreditati. Secondo, l’inizio dell’organizzazione di esports nella nuova stagione è stato “decente”. “un po’ alcuni dettagli – le parole di– Ma ...

Advertising

esports247_it : LEC 2022, Flakked ha fiducia in G2: 'Dobbiamo migliorare, ma stiamo andando bene' - Cyber_Esport : RT @DeugemoTwo: PG NATIONALS: LA GUIDA ALLO SPRING SPLIT 2022 Non c'è solo l'#LEC: in Italia abbiamo un campionato competitivo e di alto l… - DeugemoTwo : PG NATIONALS: LA GUIDA ALLO SPRING SPLIT 2022 Non c'è solo l'#LEC: in Italia abbiamo un campionato competitivo e d… -