Jihadisti e risorse naturali | i mille problemi del Mozambico

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Palma è una cittadina di 75 mila abitanti, è sul mare, all’estremo nord del, vicino al confine con la Tanzania. Qui, lo scorso marzo, centinaia di uomini armati di kalashnikov, artiglieria pesante e machete l’hanno circondata. In poche ore, dopo aver ucciso diverse decine di persone (molte delle quali sono state decapitate), ne hanno preso il controllo. Per giorni il governo delnon è riuscito a liberare la città, di fatto perdendo il controllo di un pezzo del proprio territorio. I responsabili dell’attacco non sono molto conosciuti da noi in Europa, ma lo sono in questa parte di Africa orientale visto che in pochi anni hanno ucciso almeno 2500 persone e, per questo, sono considerati il problema principale dal governo. Ma preoccupano non poco anche i governi e gli abitanti dei paesi vicini. Li chiamano “Al-Shabab” (che in arabo ...