Inter, emissione di un nuovo bond: 415 milioni di euro per rifinanziare il debito (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Inter ha lanciato un nuovo bond da 415 milioni di euro con una scadenza nel 2027. Tutti i dettagli sono stati svelati proprio dal club nerazzurro con una nota ufficiale. “Inter Media and Communication SpA annuncia il lancio di un’offerta istituzionale di 415 milioni di euro in capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027 al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese”. “Beneficiamo di una solidità finanziaria storica e di prospettive di crescita futura dei nostri media e attività di sponsorizzazione e, nonostante l’impatto della ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ha lanciato unda 415dicon una scadenza nel 2027. Tutti i dettagli sono stati svelati proprio dal club nerazzurro con una nota ufficiale. “Media and Communication SpA annuncia il lancio di un’offerta istituzionale di 415diin capitale aggregato di nuove Senior Secured Notes con scadenza 2027 al fine di riscattare le obbligazioni senior in circolazione con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese”. “Beneficiamo di una solidità finanziaria storica e di prospettive di crescita futura dei nostri media e attività di sponsorizzazione e, nonostante l’impatto della ...

Advertising

FBiasin : Come previsto, l’#Inter annuncia l’emissione di un nuovo bond da 415 milioni di euro, scadenza 2027. - imepicbrozo77 : RT @vivoperlinter: Grandi novità in casa nerazzurra - MattiaGallo17 : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter annuncia emissione bond da 415 milioni di euro con scadenza 2027 ???? - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter annuncia emissione bond da 415 milioni di euro con scadenza 2027 ???? - Mirandola59 : RT @FBiasin: Come previsto, l’#Inter annuncia l’emissione di un nuovo bond da 415 milioni di euro, scadenza 2027. -