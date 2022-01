Inter, è caccia all’attaccante: lotta Caicedo Salcedo (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Inter ragiona sull’attaccante da inserire in rosa per sopperire all’infortunio di Correa: rispunta l’ipotesi Eddie Salcedo L’Inter sta cercando un attaccante per sopperire all’infortunio di Correa. Marotta sta lavorando per cercare di accontentare Inzaghi. E’ lotta a due fra Caicedo e Salcedo. L’attaccante dello Spezia è di proprietà dell’Inter e potrebbe rientrare alla base, l’alternativa è Caicedo, che arriverebbe in prestito. A riportarlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’ragiona sull’attaccante da inserire in rosa per sopperire all’infortunio di Correa: rispunta l’ipotesi EddieL’sta cercando un attaccante per sopperire all’infortunio di Correa. Marotta sta lavorando per cercare di accontentare Inzaghi. E’a due fra. L’attaccante dello Spezia è di proprietà dell’e potrebbe rientrare alla base, l’alternativa è, che arriverebbe in prestito. A riportarlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Inter caccia Inter, c'è l'idea punta: offerto Caicedo Commenta per primo Un attaccante per Simone Inzaghi. Nell'ultima settimana di mercato l'Inter potrebbe muoversi a caccia di rinforzi per il suo allenatore, che rischia di dover fare a meno di Joaquin Correa per oltre un mese. La priorità, come raccontato da Calciomercato.com, è quella di ...

Se il Milan e la Juve non hanno coraggio per l'Inter è più facile Alla fine la montagna ha partorito il topolino. Ci si aspettava tanto da questo Milan - Juve: spettacolo, gol, squadre all'attacco del risultato e dei propri obiettivi. Il Milan a caccia di una vittoria che lo tenesse in corsa scudetto in vista del derby del 6 febbraio. La Juve con la voglia di accorciare sulle avversarie che in questo momento occupano i posti di una zona ...

