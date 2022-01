Il rischio che si vada a votare se non si trova un accordo su Draghi al Quirinale (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Le prossime ore saranno decisive ma al momento il rischio è che la partita sul Quirinale, spiega un esponente del fronte del sì Draghi al Colle, si avviti. E soprattutto che un mancato accordo sul 'trasloco' del premier al Quirinale metta a rischio la legislatura e porti alle elezioni anticipate. È un timore che comprende ministri, il Pd, Italia viva e tutti coloro che tra i centristi si stanno spendendo affinché si apra una vera e propria trattativa sull'esecutivo. "Prima di lasciare la casa dovrebbe assicurarsi di aver spento il gas", è il 'refrain'. Il premier Draghi ha 'sondato' i leader di partito per capire se ci sono le condizioni per un'intesa della maggioranza. "Chiede quali sono le intenzioni dei partiti", osserva una fonte parlamentare della ... Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Le prossime ore saranno decisive ma al momento ilè che la partita sul, spiega un esponente del fronte del sìal Colle, si avviti. E soprattutto che un mancatosul 'trasloco' del premier almetta ala legislatura e porti alle elezioni anticipate. È un timore che comprende ministri, il Pd, Italia viva e tutti coloro che tra i centristi si stanno spendendo affinché si apra una vera e propria trattativa sull'esecutivo. "Prima di lasciare la casa dovrebbe assicurarsi di aver spento il gas", è il 'refrain'. Il premierha 'sondato' i leader di partito per capire se ci sono le condizioni per un'intesa della maggioranza. "Chiede quali sono le intenzioni dei partiti", osserva una fonte parlamentare della ...

