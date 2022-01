(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il generalerassicura sulladei contagi. E, con l’occasione, dichiarandosi ottimista sugli esiti della campagna di immunizzazione, lancia l’ennesimo appello alle vaccinazioni. «Sembra che siamo arrivati al plateau dellaper ciò che riguarda l’e si sta andando in», ha asserito il commissario straordinario Francesco Paolo, dopo la sua visita al centro vaccinale del Portello di Milano. Definendo gli ultimi riscontri: «Buone notizie». «Speriamo che questo sia il trend consolidato», ha quindi aggiunto lo stratega del piano di immunizzazione nazionale. Sottolineando a stretto giro che «tutto questo è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L’Italia sta facendo molto bene. E in questo contesto la Lombardia, che rappresenta una bella ...

Advertising

SecolodItalia1 : Figliuolo, superato il picco di Omicron: la curva è in discesa. Serve insistere su booster e vaccini ai bimbi… - alinatede : RT @Avvenire_Nei: Covid. Figliuolo: superato il picco di Omicron. Frena l'aumento dei ricoverati - Avvenire_Nei : Covid. Figliuolo: superato il picco di Omicron. Frena l'aumento dei ricoverati - AcerboLivio : Covid, Figliuolo: 'Curva Omicron in discesa. Superato l'87% di persone vaccinate' – Gazzetta del Sud - ivl24_it : ‘Superato 87% di persone totalmente vaccinate’, Figliuolo: ‘arrivati al plateau della curva Omicron’ -

Ultime Notizie dalla rete : Figliuolo superato

...Covid. Il calo dei ricoveri "è molto legato al buon andamento delle vaccinazioni. L' Italia sta facendo molto bene",aggiunge "Siamo un punto di riferimento internazionale".l'87% ...In questo momento abbiamol'87% di persone totalmente vaccinate e siamo a 30 milioni e ... Un risultato importante secondo il generale Paoloe "questo ha fatto sì che ci sia stata una ...24/01/2022 16:00: Figliuolo:buone notizie, c'è la discesa: 16.00 Figliuolo:buone notizie, c'è la discesa "Ci sono buone notizie:sembra che siamo arrivati al plateau della curva ..."Ci sono buone notizie, sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda Omicron e si sta andando in discesa”, ha detto. “Speriamo che questo sia il trend consolidato, negli ultim ...