Figliuolo: "Raggiunto il plateau". Le Regioni chiedono nuove regole. E i tabaccai minacciano sciopero (Di lunedì 24 gennaio 2022) La curva del virus ha Raggiunto il plateau e nei prossimi giorni dovrebbe iniziare a scendere: il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo conferma il trend che gli esperti indicano ormai da ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) La curva del virus haile nei prossimi giorni dovrebbe iniziare a scendere: il Commissario per l'emergenza Francescoconferma il trend che gli esperti indicano ormai da ...

Advertising

HuffPostItalia : Secondo Figliuolo il picco è stato raggiunto per Omicron: 'Ora si va in discesa' - vvoxonline : #Covid_19: raggiunto il plateau di #VarianteOmicron - luca_devito : Il picco di contagi #Omicron durante le feste, il plateau raggiunto a due settimane dalla riapertura delle classi (… - TecnicaScuola : Figliuolo: “Raggiunto il plateau di Omicron”. Gimbe: forse una primavera tranquilla -- - infoitinterno : Omicron, Figliuolo: «Abbiamo raggiunto il picco della curva, contagi in discesa». Quarta ondata verso la fine -