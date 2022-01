Fernando Alonso | “Sprint Quali? Siano i fan a decidere cosa cambiare”

(Di lunedì 24 gennaio 2022)si è espresso in merito allafying. Introdotta lo scorso anno e confermata anche per il prossimo Mondiale, non ha trovato una buona accoglienza tra gli appassionati. Quest’anno questa vedrà non solo tre appuntamenti come la scorsa stagione (Gran Bretagna, Italia e Brasile), bensì sei: Bahrein, Imola, Canada, Austria, Olanda e San Paolo. Ha parlato di questa conferma, pilota dell’Alpine, proponendo addirittura di coinvolgere i fan nel cambiamento del format. L’intenzione della Formula 1 è quello di rendere la competizione ancora più spettacolare e, secondo lo spagnolo, in questo senso è indispensabile il parere degli appassionati. Le parole diEccoha detto ...

Advertising

fuoripistanet : Fernando Alonso ha detto la sua sulle gare sprint: secondo l'asturiano bisognerebbe dare la parola ai tifosi. - msn_italia : F1, il nuovo progetto di Fernando Alonso e Flavio Briatore - Luckasguns : RT @f1DiaBatida: GP do Brasil 2003 ???? Fernando Alonso e ???? Mark Webber - infoitsport : F1, il nuovo progetto di Fernando Alonso e Flavio Briatore - lucapalladino93 : RT @sportal_it: F1, il nuovo progetto di Fernando Alonso e Flavio Briatore -

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Alonso

Sportal

Primi 'vagiti' dell'unità Alpine con cuied Esteban Ocon affronteranno il prossimo mondiale 2022 di Formula 1. Tramite un video pubblicato sui propri canali social ufficiali, la scuderia transalpina ha svelato il fire - up ...... l'Alpine - ex Renault - potrebbe chiamare Flavio Briatore con il ruolo di super - consulente di Giulia Toninelli F lavio Briatore e, amici dai tempi dei successi dello spagnolo in ...Ecco cosa ha detto Alonso nell’intervista riportata da speedweek.com: “Questo format dovrebbe essere prima di tutto per lo spettacolo e dunque è qualcosa per i fan, studiato per attirare nuovi ...L’ultima stagione di F1 sarà ricordata oltre che per l’infinita sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen anche per l’introduzione della novità legata alla Sprint Race. Questo format molto chiacchiera ...