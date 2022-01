Federico Fashion Style | la domanda che tutti si facevano con risposta epica!

Leggi su leggilo

(Di lunedì 24 gennaio 2022)è gay? il parrucchiere dei vip ha risposto allachesi fanno in modo epico. Vediamo insieme cosa ha detto il noto hair-stylist.è diventato noto per via del suo bellissimo salone di bellezza, ma non solo, viene anche chiamato il “parrucchiere dei vip” perché cura i L'articolo proviene da Leggilo.org.