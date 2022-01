FdI: proponiamo Nordio ma siamo disponibili ad allargare la rosa dei nomi di centrodestra (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fratelli d’Italia propone Carlo Nordio ma precisa in una nota che esiste da parte del partito di Giorgia Meloni la disponibilità ad allargare la rosa dei nomi di centrodestra. Specificando al contempo di ritenere inaccettabile il veto posto dalla sinistra sui nomi proposti dal centrodestra. “Fratelli d’Italia – recita la nota – ha piena ed eguale fiducia in tutti i nomi della rosa del centrodestra che sono circolati. E che Giorgia Meloni ha ricordato nel corso dell’assemblea dei grandi elettori di FdI”. LEGGI ANCHE Sfidò Br, tangentisti e Coop rosse: chi è il giudice Carlo Nordio, il candidato che piace alla Meloni Nordio: «La sentenza contro Berlusconi fu uno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fratelli d’Italia propone Carloma precisa in una nota che esiste da parte del partito di Giorgia Meloni latà adladeidi. Specificando al contempo di ritenere inaccettabile il veto posto dalla sinistra suiproposti dal. “Fratelli d’Italia – recita la nota – ha piena ed eguale fiducia in tutti idelladelche sono circolati. E che Giorgia Meloni ha ricordato nel corso dell’assemblea dei grandi elettori di FdI”. LEGGI ANCHE Sfidò Br, tangentisti e Coop rosse: chi è il giudice Carlo, il candidato che piace alla Meloni: «La sentenza contro Berlusconi fu uno ...

Advertising

SecolodItalia1 : FdI: proponiamo Nordio ma siamo disponibili ad allargare la rosa dei nomi di centrodestra - albertomarti : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale BREAKING - Giorgia #Meloni (#FdI|ECR): 'Proponiamo Carlo Nordio come Presidente della Repubbli… - LLC0429 : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale BREAKING - Giorgia #Meloni (#FdI|ECR): 'Proponiamo Carlo Nordio come Presidente della Repubbli… - CosimolucaNitti : #Italia #CorsaAlQuirinale BREAKING - Giorgia #Meloni (#FdI|ECR): 'Proponiamo Carlo Nordio come Presidente della Repubblica.' - therealmighe : RT @ultimora_pol: #Italia #CorsaAlQuirinale BREAKING - Giorgia #Meloni (#FdI|ECR): 'Proponiamo Carlo Nordio come Presidente della Repubbli… -