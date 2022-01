E se Amadeus risultasse positivo al Covid? Il piano B di Sanremo 2022 è stato svelato

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Cosa potrebbe accadere sealdurante Il Festival di? Come ben sapete la kermesse musicale più attesa in Italia aprirà i battenti il prossimo 1 febbraio sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Cosa succederebbe asefosseal? Visto questo turbolento periodo storico, sono... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.