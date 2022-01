Donatella Rettore e Ditonellapiaga verso il Festival di Sanremo 2022: “Noi, le più spudorate” (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quest’anno in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo troviamo un duo esplosivo: Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Il brano che le due artiste porteranno sul palco del Teatro Ariston, “Chimica“, promette scintille. Il connubio in sé sembra essere la vera carta vincente. La prima, Dada per gli amici, ha saputo raccontare l’evoluzione del Paese attraverso i suoi testi e look trasgressivi per l’epoca. Ditonellapiaga invece pare essere pronta a “ereditare” il testimone di Donatella: voce suadente e scrittura innovativa e sarcastica. Passato e presente si trovano dunque per creare “chimica”. Per Donatella Rettore si tratterà di un ritorno sul palco più importante d’Italia. Va ricordato che lo scorso ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quest’anno in gara alla settantaduesima edizione delditroviamo un duo esplosivo:. Il brano che le due artiste porteranno sul palco del Teatro Ariston, “Chimica“, promette scintille. Il connubio in sé sembra essere la vera carta vincente. La prima, Dada per gli amici, ha saputo raccontare l’evoluzione del Paese attrai suoi testi e look trasgressivi per l’epoca.invece pare essere pronta a “ereditare” il testimone di: voce suadente e scrittura innovativa e sarcastica. Passato e presente si trovano dunque per creare “chimica”. Persi tratterà di un ritorno sul palco più importante d’Italia. Va ricordato che lo scorso ...

