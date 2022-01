Covid, sono tre i decessi al ‘San Pio’. Nelle ultime 24 ore anche 4 ricoveri e due dimissioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie dall’ospedale San Pio. Ben tre i decessi di malati Covid registrati Nelle ultime 24 ore nel principale nosocomio sannita. A perdere la vita sono stati un 80enne di San Lorenzo Maggiore, un 62enne di Napoli e una 56enne di Caserta. Quattro, invece, i ricoveri, tre provenienti dal Sannio. Due i pazienti dimessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie dall’ospedale San Pio. Ben tre idi malatiregistrati24 ore nel principale nosocomio sannita. A perdere la vitastati un 80enne di San Lorenzo Maggiore, un 62enne di Napoli e una 56enne di Caserta. Quattro, invece, i, tre provenienti dal Sannio. Due i pazienti dimessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

DSantanche : Dal #governodeimigliori solo una elemosina per famiglie e imprese che oltre alla crisi economica dovuta al #covid e… - fanpage : Pierpaolo Pretelli è positivo al #Covid, non ci sarà domani a #DomenicaIn #prelemi - borghi_claudio : Mi sono fatto un'idea: il DPCM covid è talmente stupido, talmente provocatorio che non può essere altro che un'estr… - DonDie_Sospeso : @TheGame987 @SorellaBaderla @capuanogio E cosa significa questo,scusa,col fatto che le società di calcio fanno entr… - carseri : RT @OrtigiaP: In Russia i codici QR sono morti, per il bene dell’economia e della sanità mentale russa. La decisione di rinunciare totalmen… -