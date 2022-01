Covid | l’ultimo trucco da regime | “Ecco quando vi liberemo”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 24 gennaio 2022) di Franco Lodige Ormai l’antifona l’abbiamo capita: fine pena mai. A quanto pare, però, gli esperti, i luminari che dovrebbero incarnare quella “scienza” che il governo sarebbe tenuto a seguire, ci hanno preso gusto a trattarci come piccole cavie di un allucinante esperimento politico. Basta leggere l’intervista di oggi al Corriere della Sera, rilasciata dall’epidemiologo Francesco Le Foche, del Policlinico Umberto I di Roma. Il quale annuncia: per allentare le restrizioni “dobbiamo assolutamente arrivare al 75% di persone con la terza dose, soltanto a quel punto avremo raggiunto un’immunità sociale davvero importante”. Insomma, l’asticella si sposta sempre un po’ più in là. A parte che la ex immunità di gregge, quella che, l’estate scorsa, Franco Locatelli del Cts ci prometteva sarebbe arrivata al massimo entro settembre, è diventata ormai una più modesta “immunità sociale”. Ma ...