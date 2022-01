Covid Cina | stop lockdown a Xi’an dopo un mese

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Le autorità di Pechino hanno ufficialmente rimosso ilimposto sulla città die i suoi 13 milioni di abitanti per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Lo rende noto oggi il governo diche da ieri erano ripresi i collegamenti aerei con la città. Principale centro industriale ed ex capitale dell’impero, un migliaio di chilometri da Pechino,era isolata dallo scorso 22 dicembrela comparsa di un focolaio della variante Omicron del-19 in base alla politica di ”tolleranza zero” rispetto alla pandemia introdotta dal Partito comunista al potere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato ufficialmente dopo un mese il lockdown totale contro il Covid a Xi'an,… - ricpuglisi : Come si sarebbe comportata la sinistra italiana sul COVID e sul lockdown se la Cina avesse preso una strada diversa… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato ufficialmente dopo un mese il lockdown totale contro il Covid a Xi'an, il cap… - anto_valentini : RT @Agenzia_Ansa: Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato ufficialmente dopo un mese il lockdown totale contro il Covid a Xi'an, il cap… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: Le autorità sanitarie cinesi hanno revocato ufficialmente dopo un mese il lockdown totale contro il Covid a Xi'an, il cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cina

Il rallentamento della crescita in, uno dei motori chiave della crescita globale, sarà un fattore importante nei loro calcoli. La politica "Zero- 19" del paese ha pesato sulla sua ...... 13 milioni di abitanti, che è stata in lockdown per un mese per la recrudescenza di casi- ... Quella di Xian è stata la quarantena più estesa vissuta indopo quella imposta a Wuhan nel ...La variante Omicron, il cui picco e' atteso entro marzo, potrebbe essere la porta di uscita dalla pandemia in Europa, secondo il responsabile dell'Oms per il continente Hans Kluge ...La città è stata in isolamento per un mese. A Pechino gli arrivi delle delegazioni olimpiche: atleti e staff vivranno isolati dal resto della popolazione ...