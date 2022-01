Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: “Pronti 85 milioni” (Di lunedì 24 gennaio 2022) dalla Spagna arriva l’indiscrezione che una delle grandi colonne della Juventus è pronta a lasciare Torino per una nuova avventura. Il Calciomercato sta impazzando sempre di più e la sosta del campionato renderà ancora più emozionante questa sessione, tanto che dalla Spagna stanno arrivando delle notizie a dir poco clamorose per quanto riguarda la Juventus. La Juventus viene da un pareggio di San Siro contro il Milan dal doppio risvolto. Se infatti da un punto di vista pratico il pareggio in terra meneghina può essere visto positivamente, dall’altro non si può certamente parlare di bel gioco da parte di Madama che ha disputato una sfida speculare a un Milan scarico di idee e di energie. A tutti però è balzata all’occhio un’assenza importante, con De ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022)arriva l’indiscrezione che una delle grandi colonne dellaè pronta a lasciare Torino per una nuova avventura. Ilsta impazzando sempre di più e la sosta del campionato renderà ancora più emozionante questa sessione, tanto chestanno arrivando delle notizie a dir poco clamorose per quanto riguarda la. Laviene da un pareggio di San Siro contro il Milan dal doppio risvolto. Se infatti da un punto di vista pratico il pareggio in terra meneghina può essere visto positivamente, dall’altro non si può certamente parlare di bel gioco da parte di Madama che ha disputato una sfida speculare a un Milan scarico di idee e di energie. A tutti però è balzata all’occhio un’assenza importante, con De ...

