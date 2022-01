Calciomercato Juve | sul centrocampista si inserisce il Bayern Monaco!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Non solo movimenti in attacco per lantus, infatti oltre al sogno Vlahovic la società bianconera punta a rinforzare anche il centrocampo con l’acquisto di un parametro zero. Zahariantus Si tratta infatti del giovane Zakaria attualmente in forza al Borussia Mönchengladbach nel campionato tedesco, andrà in scadenza di contratto a giugno ma il club vuole cederlo subito per monetizzare qualcosa. Laquindi punta al prestito di Arthur all’ Arsenal, alla cessione di Ramsey sempre in Premier League e quella di Bentancur che porterebbe circa 20 milioni nelle casse per affondare il colpo sul 25enne. Attenzione però alla corte delMonaco che vorrebbe bloccarlo per giugno. Daniele Scrazzolo