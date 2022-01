Calciomercato Juve, Aubameyang rifiuta due squadre. Cherubini alla finestra (Di lunedì 24 gennaio 2022) Calciomercato Juve: l’attaccante dice no a due club. Le ultime notizie legate al futuro di Pierre-Emerick Aubameyang Secondo quanto riferito dal The Telegraph, Pierre-Emerick Aubameyang è in uscita dall’Arsenal ma ha già rifiutato due offerte. Al Hilal e Al Nassr, infatti, non stuzzicano l’attaccante gabonese, alla ricerca di un’altra piazza nel caso in cui dovesse lasciare i Gunners. La Juve, accostata a lui nelle scorse settimane, monitora la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 gennaio 2022): l’attaccante dice no a due club. Le ultime notizie legate al futuro di Pierre-EmerickSecondo quanto riferito dal The Telegraph, Pierre-Emerickè in uscita dall’Arsenal ma ha giàto due offerte. Al Hilal e Al Nassr, infatti, non stuzzicano l’attaccante gabonese,ricerca di un’altra piazza nel caso in cui dovesse lasciare i Gunners. La, accostata a lui nelle scorse settimane, monitora la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

