Bologna, fatta per Aebischer: visite e firma in mattinata (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il centrocampista questa mattina è arrivato a Bologna: Aebischer pronto per la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù Il Bologna chiude per un colpo in entrata. Serviva un centrocampista e ha preso Aebischer dallo Young Boys. Il giocatore era finito anche nel mirino del Cagliari. Il centrocampista svizzero è arrivato in mattinata per le visite e la firma sul contratto che lo legherà agli emiliani fino a giugno in prestito con diritto di riscatto. A riferirlo è Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Bologna, per Aebischer è quasi fatta Corriere dello Sport BOLOGNA, Stamani visite mediche per Aebischer Proseguono senza intoppi le prime ora a Bologna per Michel Aebischer. Arrivato dallo Young Boys in prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni in caso di salvezza, ha terminato pochi minuti ...

