Atalanta, il colpo in attacco è finalmente realtà: i dettagli! (Di lunedì 24 gennaio 2022) La telenovela sembra finita, Jeremie Boga diventa ufficialmente un calciatore dell‘Atalanta come riportato dai canali social ufficiali dei bergamaschi. c’è però una particolarità sulla formula del trasferimento perché il club bergamasco conferma l’acquisto a titolo definitivo, mentre il Sassuolo nel proprio comunicato parla di prestito con obbligo di riscatto. Boga Sassuolo AtalantaI comunicati discordanti dei due Club -Comunicato Atalanta: “Atalanta BC comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Jérémie Boga dal Sassuolo.Nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997 da genitori ivoriani, Jeremie è un attaccante rapido, tecnico e abile a saltare l’uomo: secondo una recente statistica Opta è il calciatore con più dribbling riusciti della Serie A ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 24 gennaio 2022) La telenovela sembra finita, Jeremie Boga diventa ufficialmente un calciatore dell‘come riportato dai canali social ufficiali dei bergamaschi. c’è però una particolarità sulla formula del trasferimento perché il club bergamasco conferma l’acquisto a titolo definitivo, mentre il Sassuolo nel proprio comunicato parla di prestito con obbligo di riscatto. Boga SassuoloI comunicati discordanti dei due Club -Comunicato: “BC comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Jérémie Boga dal Sassuolo.Nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997 da genitori ivoriani, Jeremie è un attaccante rapido, tecnico e abile a saltare l’uomo: secondo una recente statistica Opta è il calciatore con più dribbling riusciti della Serie A ...

