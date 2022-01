Anticipazioni Uomini e Donne, nuovi concorrenti in arrivo, chi sono: ultime news Trono Over e Classico (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra le dame e i cavalieri di Uomini e Donne è arrivata una new entry davvero eccezionale. Già, perché questo nuovo concorrente non avrebbe partecipato ai classici casting del programma, ma la sua partecipazione sarebbe stata richiesta da Maria De Filippi in persona. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Da “C’è Posta per Te” a “Uomini e Donne”: ecco chi è la simpatica new entry Molto probabilmente lo conoscete già, se avete seguito l’appuntamento di sabato 15 gennaio con C’è Posta per Te. Stiamo parlando di Luciano Gianelli. L’anziano e arzillo signore si era rivolto a C’è Posta per Te per tentare di ritrovare e riconquistare una sua vecchia fiamma, Agnese. Dopo oltre 60 anni però, la signora non ha riconosciuto Luciano, non ricordandosi della loro vecchia storia d’amore adolescenziale vissuta quando i due avevano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tra le dame e i cavalieri diè arrivata una new entry davvero eccezionale. Già, perché questo nuovo concorrente non avrebbe partecipato ai classici casting del programma, ma la sua partecipazione sarebbe stata richiesta da Maria De Filippi in persona. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Da “C’è Posta per Te” a “”: ecco chi è la simpatica new entry Molto probabilmente lo conoscete già, se avete seguito l’appuntamento di sabato 15 gennaio con C’è Posta per Te. Stiamo parlando di Luciano Gianelli. L’anziano e arzillo signore si era rivolto a C’è Posta per Te per tentare di ritrovare e riconquistare una sua vecchia fiamma, Agnese. Dopo oltre 60 anni però, la signora non ha riconosciuto Luciano, non ricordandosi della loro vecchia storia d’amore adolescenziale vissuta quando i due avevano ...

