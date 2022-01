Un posto al sole, anticipazioni dal 24 al 28 gennaio: una violenta aggressione (Di domenica 23 gennaio 2022) Grandi emozioni e puntate al cardiopalma caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole. La protagonista assoluta sarà Marina che verrà aggredita da Fabrizio, in preda all'alcol e sconvolto per la conversazione che ha ascoltato tra la moglie e Ferri. La Giordano, scioccata, si rifugerà al Vulcano, dove verrà confortata da Serena e Filippo, i quali decideranno di ospitarla a casa loro per una notte. Intanto, le anticipazioni dal 24 al 28 gennaio segnalano che Patrizio si confronterà con Clara che gli dirà qualcosa di inaspettato e, deluso e sconfortato, il ragazzo si renderà finalmente conto di aver commesso molti errori per quanto riguarda il suo legame con la Curcio. Dal canto suo, Franco cercherà di rassicurare Katia circa la relazione tra Nunzio e Chiara, mentre Roberto proverà a ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 gennaio 2022) Grandi emozioni e puntate al cardiopalma caratterizzeranno la nuova settimana di programmazione di Unal. La protagonista assoluta sarà Marina che verrà aggredita da Fabrizio, in preda all'alcol e sconvolto per la conversazione che ha ascoltato tra la moglie e Ferri. La Giordano, scioccata, si rifugerà al Vulcano, dove verrà confortata da Serena e Filippo, i quali decideranno di ospitarla a casa loro per una notte. Intanto, ledal 24 al 28segnalano che Patrizio si confronterà con Clara che gli dirà qualcosa di inaspettato e, deluso e sconfortato, il ragazzo si renderà finalmente conto di aver commesso molti errori per quanto riguarda il suo legame con la Curcio. Dal canto suo, Franco cercherà di rassicurare Katia circa la relazione tra Nunzio e Chiara, mentre Roberto proverà a ...

