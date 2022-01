The Resident anticipazioni | tragico incidente all’orizzonte

Advertising

Ferro444555666 : @NetflixIT Si il dottor ostin in THE RESIDENT - GraRulli : Eccomi ?????. Direi che ho un attimo di respiro ????? in questo momento di relax, sul divano ?? davanti alla televisio… - Bene_Pierf : @manuelapicci Sto guardando ora The Resident, ma credo che anche il giovedì ci sia qualcosa di simile… - im_sara_19 : Non pensavo che anche The Resident avesse dedicato uno spazio al Covid. Pensavo avessero già fatto diverse stagioni… - antoniobeverell : Sto guardando: The Resident S4E1 - Finché morte non ci separi Rai 2 Oggi 21/01 Ore: 22:20 - 23:04 Visualizza con… -

Ultime Notizie dalla rete : The Resident

... 3.882.000 spettatori e il 19.5% di share; Canale 5 " Grande Fratello Vip: 3.373.000 spettatori e il 20.6% di share; Rai Due "Good Doctor 5: 1.145.000 spettatori e il 4.6% di share;...Seguito da4 815.000 (4%). Rai3 Speciale Tg3 " Verso il Quirinale : 537.000 spettatori con il 2.3%. Rete 4 Quarto grado : 1.072.000 spettatori (5.7%). La7 Propaganda Live : 884.000 ...Pastor Matthew Ashimolowo has appointed his first son, Tobi Ashimolowo, as Resident Pastor 2 of the church in London. He is expected to assist his mother, Yemisi Ashimolowo, who is the Resident Pastor ...Osceola community members are shocked after a fire Thursday destroyed five buildings on the square. Residents say the buildings were historical and hold lots of emotional value to the community.“It’s ...