Silvio | Sansone e i filistei Il mosaico di Fusi

Advertising

formichenews : Silvio, Sansone e i filistei Il veto a Mario Draghi per il #Quirinale può aprire almeno cinque scenari (nessuno de… - Alessan82519670 : -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Sansone

Liberoquotidiano.it

Amore a prima vista Bibi esono due combattenti, su questo, come si suol dire, non ci piove. ... Comenella Bibbia, farà crollare l'edificio dell'accusa su se stesso. Questo è un ...... conosce i giochi parlamentari come pochi altri e in più è amico e consulente fidato sia di... E che non può essere oggi da lui stesso uccisa in una sorta di "Muoiacon tutti i filistei".Non c’è dubbio che l’annuncio con cui Silvio Berlusconi ha ritirato la sua candidatura al Quirinale sia un atto che gli fa onore. E ..."Draghi non è un geniale imprenditore come Berlusconi, ma ha una esperienza lunga tutta una vita in campo economico-finanziario, quindi sembra disegnato apposta per l’incarico che già ora ricopre" (le ...