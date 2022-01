Serie A | Lazio Atalanta 0-0 VIDEO HIGHLIGHTS | Sarri e Gasperini si dividono la posta in palio

Advertising

SkySport : LAZIO-ATALANTA 0-0 Risultato finale ? ? - SkySport : Lazio-Atalanta, Gasperini: 'Contento di quanto fatto. Ilicic? Lo aspetteremo sempre' #SkySerieA #SerieA #SkySport… - Gazzetta_it : Le pagelle della Gazzetta #LazioAtalanta - OdeonZ__ : Sarri: 'Anche noi avevamo 7 giocatori fuori. I 120' di coppa ci hanno tolto brillantezza' - OdeonZ__ : Gasperini: 'Grandi nell'emergenza, che bravo Scalvini. Ilicic? Meglio lasciarlo in pace' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lazio

... l'ultimo (e unico) gol di Ibra al Meazza resta quello del 12 settembre alla. Sono quasi quattro mesi e mezzo e segnare stavolta porterebbe con sé tanti significati. Guarda tutta laA TIM ...RISULTATIA CLASSIFICA/ Diretta gol live score:e Atalanta si "annullano" Detto che al Diego Armando Maradona non siamo affatto certi che una partita ci sarà, poiché la situazione della ...Il Milan dopo il mancato riscatto dal Monaco sta lavorando a un'operazione che costa 4 milioni di euro per investire su un giovane classe 2004 ...Si torna in campo oggi per la 23ma giornata di Serie A. Si parte con Genoa-Udinese alle 15, Inter-Venezia alle 18 e Lazio-Atalanta 20.45; il turno terminerà poi domenica con Milan-Juventus alle 20.45.