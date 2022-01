San Matteo | la pizza salernitana che fa impazzire New York

Leggi su ildenaro

(Di domenica 23 gennaio 2022) Questa è una storia di emigranti che hanno fatto fortuna con le doti tipiche degli italiani: inventiva, spirito di sacrificio, originalità. La Pizzeria San, a New, è il capolavoro messo su da Ciro Casella e dai suoi parenti. Lui, salernitano alla soglia dei 50 anni, nel 2010 decide di raggiungere i familiari emigrati anni prima nella Grande Mela. Un po’ per necessità, un po’ per spirito d’iniziativa decide di cambiare vita. E apre questo locale al 1739 2nd Ave, nell’Upper East Side. Zona di ricchi e famosi che, nel presto, si innamorano tanto delle pizze quanto dei panuozzi della San. Dal regista Spike Lee al sindaco Bill De Blasio, dalle star dello sport americano ai volti più famosi del jet set tutti hanno fatto capolino, almeno una volta, in questo angolo di gusto e sapori. Qui, in un locale piccolo ma ben ...