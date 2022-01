Roma e Sassuolo inseguono la Juventus che pareggia e perde 2 punti (Di domenica 23 gennaio 2022) La tredicesima giornata del campionato di serie A femminile, rompe l’incantesimo delle vittorie consecutive per la Juventus Women. A fermarla la Fiorentina, che crede nel colpaccio per circa un’ora. Poi il gol del pareggio al 58? di Arianna Caruso che consente alla Juventus di portare comunque a 53 la striscia di partite da cui è uscita imbattuta. Respira la Fiorentina che inizia a vedere i frutti degli acquisti nel corso del mercato di gennaio. Prima partita da titolare per Valentina Giacinti e primo gol. L’intesa in avanti con Daniela Sabatino sembra ormai una certezza, d’altra parte le due hanno già giocato insieme sia a Brescia che in Nazionale. Tra due settimane la squadra toscana allenata da Patrizia Panico ospiterà il Napoli, attualmente terz’ultimo con 6 punti di distacco dalla viola. Sarà quasi una gara spareggio per la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 gennaio 2022) La tredicesima giornata del campionato di serie A femminile, rompe l’incantesimo delle vittorie consecutive per laWomen. A fermarla la Fiorentina, che crede nel colpaccio per circa un’ora. Poi il gol del pareggio al 58? di Arianna Caruso che consente alladi portare comunque a 53 la striscia di partite da cui è uscita imbattuta. Respira la Fiorentina che inizia a vedere i frutti degli acquisti nel corso del mercato di gennaio. Prima partita da titolare per Valentina Giacinti e primo gol. L’intesa in avanti con Daniela Sabatino sembra ormai una certezza, d’altra parte le due hanno già giocato insieme sia a Brescia che in Nazionale. Tra due settimane la squadra toscana allenata da Patrizia Panico ospiterà il Napoli, attualmente terz’ultimo con 6di distacco dalla viola. Sarà quasi una gara spareggio per la ...

