Quirinale | Mattarella sceglie Legione Carabinieri per prima e ultima messa da Capo Stato

Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - Sergio Mattarella ha scelto la millenaria piccola chiesa di Santa Maria Maddalena, che si trova all'interno del Comando della Legione Carabinieri Sicilia di Corso Vittorio Emanuele a Palermo, per la sua cerimonia e la sua preghiera dedicata allo Stato. Pochi giorni dopo la sua elezione a Presidente della Repubblica, il 31 gennaio del 2015, arrivò a Palermo e preferì andare nella chiesetta dei Carabinieri e non a San Michele Arcangelo, vicino a casa sua. La chiesa di Santa Maria Maddalena sorse nel 1130 come cappella all'ombra della Cattedrale, per essere poi demolita e nuovamente eretta poco lontano, ossia nella collocazione di oggi, nel 1187.

Quirinale : Il Presidente #Mattarella all’Assemblea generale della Corte Suprema di Cassazione per l’inaugurazione dell’anno gi… - emmabonino : #Quirinale: Le dinamiche sono sempre le stesse. Basta guardare alle votazioni nelle occasioni precedenti ricordando… - Agenzia_Ansa : La foto di un ufficio, ingombro di scatoloni. L'ha pubblicata su Twitter Giovanni Grasso, portavoce del presidente… - jacques_jj6592 : RT @carutig: La fermezza e il rigore che dal primo momento Mattarella sta tenendo sulla vicenda #Quirinale sono forse il vero atto di gener… - GregorioCorigl3 : RT @BeppeGiulietti: Alla vigilia del voto per @quirinale il nostro grazie a #mattarella che ha davvero garantito il rispetto della #costitu… -

Effettuiamo un piccolo "riassunto": in seguito alla volontà di Sergiodi non proseguire ... Insomma, si avvicina il "momento clou", ovvero la "riunione" aldei 1009 Grandi elettori, ...... compreso Draghi che significherebbe contemporaneamente un patto per iled un patto di ..., intanto, disperato per quel "Bis" che continua a reiterarsi come un mantra, si è recato ...Palermo, 23 gen. Sergio Mattarella ha scelto la millenaria piccola chiesa di Santa Maria Maddalena, che si trova all'interno del Comando della Legione Carabinie ...Silvio Berlusconi fa un passo indietro e non ritira la candidatura al Quirinale. Il centrodestra, a un giorno dalla prima votazione per il dopo-Mattarella, lavora a una strategia condivisa.