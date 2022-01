Nuova avventura in Premier per Eriksen: i dettagli (Di domenica 23 gennaio 2022) Stando a quanto riportato da Sky Sports News, sarebbe tutto fatto per il ritorno in Premier League di Christian Eriksen: il Brentford è vicinissimo a chiudere l’accordo con il centrocampista danese grazie ad un contratto che lo legherà a club inglese per i prossimi sei mesi. Eriksen Brentford InghilterraIn questi ultimi mesi il calciatore non aveva mai smesso di allenarsi, ma soprattutto non aveva mai nascosto la sua voglia di tornare a giocare in Inghilterra. La firma ufficiale potrebbe arrivare addirittura entro le prossime 72 ore, una volta accertato l’esito degli esami di routine. Christian Eriksen, dunque, tornerà a fare ciò che più ama, ovvero giocare a calcio. Una bellissima notizia per lui e la sua famiglia. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) Stando a quanto riportato da Sky Sports News, sarebbe tutto fatto per il ritorno inLeague di Christian: il Brentford è vicinissimo a chiudere l’accordo con il centrocampista danese grazie ad un contratto che lo legherà a club inglese per i prossimi sei mesi.Brentford InghilterraIn questi ultimi mesi il calciatore non aveva mai smesso di allenarsi, ma soprattutto non aveva mai nascosto la sua voglia di tornare a giocare in Inghilterra. La firma ufficiale potrebbe arrivare addirittura entro le prossime 72 ore, una volta accertato l’esito degli esami di routine. Christian, dunque, tornerà a fare ciò che più ama, ovvero giocare a calcio. Una bellissima notizia per lui e la sua famiglia. Matteo Brignone

